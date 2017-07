Aalborgfirmaet GomSpace åbner kontor i Washington

USA: GomSpace Group AB har netop klippet snoren til GomSpace North America-kontoret, der skal være med til at sikre GomSpace yderligere opmærksomhed på det attraktive amerikanske marked.

Det oplyser GomSpace i en pressemeddelelse.

Aerospace-industrien er i kraftig vækst i USA, og ser man isoleret på venture capital-investeringerne, er der lige nu en meget stor koncentration omkring forretningsmodeller, der forudsætter brugen af nanosatellitter. USA er verdens største enkeltmarked for nanosatellitter, og Silicon Valley har for alvor fået øje på fordelene ved nanosatellitter som dem, GomSpace producerer. Samtidig har Pentagon, det amerikanske Department of Defence, og NASA igangsat projekter med nanosatellitter, og den udvikling ønsker GomSpace at være endnu tættere på.

- Vi er allerede aktive på det amerikanske marked, men vi vil meget gerne være tættere på udviklingen, da markedet og efterspørgslen vokser kraftigt. Der er et stort aerospace-miljø omkring Washington, og derfor er det et godt udgangspunkt for os, når vi skal rekruttere medarbejdere til det nye kontor. Opgaven på den korte bane er således at få ansat de rette salgsfolk, ingeniører og it-medarbejdere til GomSpace North America, og vi forventer at være omkring fem ansatte inden årets udgang, siger Niels Buus, CEO i GomSpace.

Elizabeth Driscoll, der kommer fra en stilling som Business Development Manager i Aerojet Rocketdyne i Seattle, er ansat som Director of Business Development i GomSpace North America.