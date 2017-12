Aalborgmæglere køber op i Aarhus

AALBORG: Nybolig Erhverv Aalborg overtager ved årsskiftet Nybolig Erhverv Aarhus.

Bag købet står de tre interessenter i Nybolig Erhverv Aalborg I/S, Mattias Manstrup, Steen Royberg og Kim Jacobsen.

Med overtagelsen bliver de tre partnere en af Nybolig Erhvervs to suverænt største franchisetagere.

- Vi betragter købet af Nybolig Erhverv Aarhus som en naturlig og spændende mulighed for at videreudvikle og styrke vores og kædens position i Danmark. Nybolig Erhverv Aarhus har en stærk position i markedet, og det er vores klare ønske at udbygge denne position, siger Mattias Manstrup.

- Vi har dyb respekt for det stærke netværk, som Erik Andresen (sælger af Nybolig Erhverv Aarhus, red.) har opbygget gennem mange år, tilføjer Kim Jacobsen.

Nybolig Erhverv Aalborg fortsætter uændret med Mattias Manstrup og Steen Royberg som daglige ledere af kontoret, og Kim Jacobsen vil fortsat have en tilknytning til kontoret og til kunderne i Aalborg med en ugentlig mødedag i det nordjyske.

Ingen af de i alt 29 medarbejdere hos Nybolig Erhverv i Aalborg og Aarhus mister deres job i forbindelse med overtagelsen.

Nybolig Erhverv Aalborg formidler i år erhvervsejendomme for over to milliarder kroner.

Nybolig Erhverv står stærkt i Aalborg, hvor markedsandelen traditionelt er uforholdsmæssig høj, og afdelingen er den næststørste i Danmark efter København.

I starten af maj i år solgte Nykredit Mægler - som er franchisegiver - erhvervsmæglerkæden til en investorgruppe fra Aarhus bestående af Claus Hommelhof, Lars-Erik Larsen og Erik Andresen, som nu altså sælger afdelingen i Aarhus til de tre partnere fra Aalborg.