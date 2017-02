AALBORG: Har du skålet på et boligsalg ved Åen eller i Gaden i 2016, så har du været med til at vinde det jyske mesterskab. Aarhus og Aalborg ligger nemlig helt i top på listen over jyske kommuner med kortest salgstid på huse sidste år.

De gennemsnitlige salgstider i de to byer er næsten identiske på 113 og 114 dage. Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks for januar 2017.

- Aarhus og Aalborg huser de store uddannelsesinstitutioner i det jyske, og det tiltrækker en masse unge mennesker, hvoraf mange bliver og etablerer sig efter studietiden. Dét mønster sammenholdt med at de to byer tilbyder en stor diversitet i jobtyper, skaber en naturligt høj efterspørgsel på boliger, som vi kan aflæse i salgstiderne for huse, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Mens salgstiderne i Aarhus og Aalborg er de laveste i Jylland, er der fire jyske kommuner, der har en salgstid på over 300 dage. De ligger alle i et vestjysk bælte fra Thisted i nord, over Lemvig og Struer, til Varde i syd.