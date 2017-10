Åndeløs skøn åben Ferrari

TORINO: Rødderne bliver mere italienske i den nye åbne Ferrari Portofino, som afløser Califonia T. Betegnelsen stammer kommer nemlig fra den lille charmerende havne- og turistby syd af samme navn syd for Genova. Ellers er de klassiske Ferrari-dyder i behold i Portofino, som ikke alene er billedskøn, men byder på masser af motorkraft og højteknologi.

Modellen, som matcher forgængeren fra 2008 i størrelse, har fået opgraderet V8-turbomotoren på 3,9 liter, som nu yder 600 hk, hvilket er 40 hk mere end forgængeren. Topfarten er over 320 km/t, mens 0-100 km/t klares på 3,5 sekunder, hvilket dog er akademiske 0,2 sekunder langsommere end California T.

Den vævre 2+2 cabriolet med centermotor og en hardtop, har fået et langt mere stift, vridningsstabilt og lettere karosseri, hvilket taler for endnu skarpere køreegenskaber. De hjælpes på vej med et ny elektronisk bagdifferientiale, som er hentet fra Formel 1-sporten, samt en undervogn med magnetisk styret affjedring. På motorfronten har ingeniørerne i Maranello skruet op for styringen af indsugning og indsprøjtning, så der er ekstremt lidt turbotøven og omgående acceleration, og hvor det såkaldte "Varibale Boost Management"-system sørger for, at der er det maksimale moment i hvert gear, lyder det. Men også udstødningen og soundtracket fra denne har fået et pift i Portofino, som bliver ny indstigningsmodel hos Ferrari.

På komfortsiden kan modellen nu byde på forsæder, der kan indstilles i hele 18 retninger, bagsædet er gjort meget tyndt og på den måde giver mere plads agterude i det minimale bagsæde, mens en ny deflektor giver mindre vindstøj. For at understrege den diskrete fornyelse, kan modellen fås i en ny unik Ferrari-rød farve, der selvfølgelig er navgivet Portofino red.

Den nye model kan officielt besigtiges på det kommende IAA-motorshow i Frankfurt. Danske priser er endnu ikke meldt ud, men California T starter fra 3,7 mio. kr.