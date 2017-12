Året i kongehuset på godt og ondt

DANMARK: Året går snart på hæld, og i det danske kongehus har 2017 været begivenhedsrigt, men det har også været et år, hvor mange ting har ændret sig.

Den 13. marts mistede dronning Margrethes yngste lillesøster, prinsesse Benedikte, sin mand, prins Richard.

To måneder efter oplyste prinsesse Benediktes ældste datter, prinsesse Alexandra, at hun og grev Jefferson skulle skilles efter 18 års ægteskab.

Parret har to børn sammen.

I september kom det frem, at prinsesse Alexandra havde fundet kærligheden igen. Grev Michael Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille fra Egeskov Slot fortalte til Billed-Bladet, at han og prinsesse Alexandra havde fundet sammen som par.

En særlig mærkedag

2017 var også begivenhedsrigt i selve kongefamilien.

Prins Felix, der er søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, blev i april konfirmeret i Fredensborg Slotskirke.

Lørdag 1. april blev H.H. Prins Felix konfirmeret i Fredensborg Slotskirke. Foto: /ritzau/Jonas Olufson

I august fyldte hans storebror, prins Nikolai, 18 år, og det blev fejret på Kongeskibet Dannebrog, hvor hele familien markerede mærkedagen.

Prinsen, der til dagligt går i 3. g på Herlufsholm Kostskole, fik blandt andet en bil i fødselsdagsgave, afslørede han.

Også dronning Margrethe og prins Henrik kunne fejre en særlig mærkedag i 2017.

Regentparret havde guldbryllup den 10. juni efter 50 år sammen som mand og kone. Den 77-årige regent og den 83-årige franskfødte prins fejrede bryllupsdagen privat.

Prins Henrik lider af demens. Det oplyste kongehuset i en pressemeddelelse i september. Tidligere på året fejrede dronning Margrethe og prins Henrik guldbryllup. Foto: /ritzau/Mikkel Berg Pedersen

Prinsens beslutning og sygdom

To måneder efter bryllupsdagen kom kongehuset med en opsigtsvækkende melding.

Kommunikationschef Lene Balleby oplyste til BT, at prins Henrik - når den tid kommer - ikke vil begraves ved siden af dronning Margrethe i Roskilde Domkirke som hidtil planlagt.

- Det er ingen hemmelighed, at prinsen i mange år har været utilfreds med sin rolle og den titel, han er blevet tildelt i det danske monarki. Den utilfredshed har i de senere år fyldt mere og mere, oplyste hun til BT og uddybede:

- For prinsen er beslutningen om ikke at lade sig begrave ved siden af dronningen den naturlige konsekvens af, at han ikke er blevet ligeværdigt behandlet i forhold til sin ægtefælle – ved ikke at få den titel og funktion, som han har ønsket, sagde Lene Balleby til BT.

I august oplyste kongehuset, at prins Henrik lider af demens, men at ønsket om begravelsen er uændret. Prins Henrik ønsker stadig at blive begravet i Danmark, men ikke i Roskilde Domkirke ved siden af dronning Margrethe.

Skolestarten - og et nyt medlem

2017 var også året, hvor tre royale børn begyndte deres skolegang.

Prinsesseleg på Marselisborg Slot, mens dronning Margrethe, prins Joachim og prinsesse Marie ser på. Foto: /ritzau/Thomas Borberg

Prins Joachim og prinsesse Maries femårige datter, prinsesse Athena, startede i 0. klasse på Sct. Joseph Søstrenes Skole i Charlottenlund, hvor hendes otteårige storebror, prins Henrik, også går.

Også kronprinsparrets snart syvårige tvillinger, prins Vincent og prinsesse Josephine, startede i skole. De royale tvillinger er startet i 0. klasse på Tranegårdskolen i Hellerup, hvor også deres søskende, prins Christian på 12 og 10-årige prinsesse Isabella, går.

Kronprinsfamilien fik også et nyt medlem i 2017. Familiehunden Ziggy døde i foråret, men i sommer kunne familien byde bordercollien Grace velkommen.

Prins Henrik hilser på sin ældste søn, kronprins Frederik, ved Peter Zobels bisættelse fra Sankt Pauls Kirke i København. Det var få dage efter, kongehuset meddelte, at prins Henrik lider af demens. Foto: /ritzau/Jonas Olufsen/

/ritzau/