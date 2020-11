Årets fisker: Hanstholm har kandidat i spil

HANSTHOLM:I morgen afgøres, hvem der løber med titlen som ”Årets Fisker 2020”. Ud af 20 indstillinger er feltet reduceret til fire, en af dem fiskeskipper og næstformand i bestyrelsen for Hanstholm Fiskeriforening Asger Christiansen, skriver Fiskeritidende.

Prisen uddeles for femte gang. Den er tidligere tilfaldet en Hanstholm-fisker, nemlig i 2017, hvor den gik til Rasmus Hald.

Asger Christiansen fremhæves for sin optimisme og evne til at se lyst på fremtiden for erhvervet. Det gør ham til en inspirationskilde for andre fiskere, men får ham også til at yde en ekstra indsats til gavn for det samlede fiskerierhverv.

39-årige Asger Christiansen vokset op med fiskeriet og det er hans hjerteblod.

Han startede med en snurrevodskutter. Da ordningen med fartøjskvoteandele, FKA, blev indført, købte han sammen med en kammerat HM 120 ”Astoria”, en konsumtrawler.

”Ordningen var en mulighed for, at jeg kunne overleve som fisker og få en fornuftig forretning ud af det”, siger han til Fiskeritidende.