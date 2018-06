Årets første handelsstudent i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Onsdag morgen kort efter kl. ni blev årets første studenterhue uddelt til Camilla Birk Olsen fra Handelsgymnasiet globaliseringslinje på Frederikshavn Handelsskole.

Camilla Birk Olsen var til den afsluttende eksamen oppe i faget spansk A.

Det var glade og spændte familiemedlemmer og veninder, der sammen med Handelsgymnasiets rektor, Mik Ingenuus, mødte Camilla Birk Olsen, da hun kom gående ned af trappen fra eksamensgangen.

Student og 20 års fødselsdag

- Jeg fik 10! Det er dejligt endelig at være færdig. Jeg har prioriteret min eksamen og været meget beslutsom omkring, hvordan jeg har brugt min tid, når jeg har forberedt mig.

- Nu skal jeg fejre min studentereksamen og min 20 års fødselsdag, som jeg ikke kunne holde i går på grund af min afsluttende 24-timers eksamen i dag.

122 studenter i år

Forude venter nu dimission, studenterfester og -kørsel. Og ikke mindst en sommerferie, som for Camilla Birk Olsen måske bliver knap så lang, som nogle af hendes studiekammeraters; Camilla Birk Olsen har nemlig planer om at arbejde og nyde et sabbatår, hvor hun kan give sig tid til at finde ud af, hvad hun vil bruge sin studentereksamen til.

- Jeg skal læse videre. Jeg har bare ikke besluttet mig for, hvad jeg vil læse endnu, men det har jeg god tid til at finde ud af nu, sagde Camilla Birk Olsen.

På Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole springer 122 studenter ud i den kommende tid, og lørdag den 30. juni afholdes dimission for de nye handelsstudenter i Det Musiske Hus, i Frederikshavn.