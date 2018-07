Årets hviderussiske børn er i landet

NØRKLIT: Mandag aften ankom årets hold af børn fra Bobruisk i Hviderusland til Tjernobyllejren på Bulbjerghjemmet i Nørklit. De næste tre uger er de på rekreation i det nordvestjyske.

Der er som hvert år 36 børn, udvalgt af kirken i Bobruisk, 20 piger og 16 drenge, i alderen 8-13 år foruden de to chauffører og fire voksne ledere, heriblandt 20-årige Vlad, officielt Vladislav Prokorenko, som selv var barn på lejren 2008. Leder på turen er som de senere år Nadja Smoznaja, som er gift med præsten i kirken i Bobruisk:

- Kirken hjælper især personer med alkohol- og narkoproblemer, fortæller Nadja Smoznaja og fortsætter:

- Medlemmer af menigheden tager børn i pleje, som er endt på børnehjem, og de er også weekendfamilier for børn, hvis egne familier har problemer.

Hun fortæller videre, at kirken ikke har så meget plads i byen, hvorfor man nu er ved at etablere et center for alkohol- og narkotikabehandling ude i en af de omgivende landsbyer:

- Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Danmark, fra Tjernobylforeningen og fra Mascot (arbejdstøjfabrik i Silkeborg, som sponserer foreningens arbejde, red.). Vi får mange henvendelser om tøj, og, ja, der er flere landsbyer, hvor næsten alle indbyggere går i Mascot-tøj.

Kirken fører en venteliste over børn til kommende års ture til Danmark. Der står løbende 200 børn på den venteliste:

- Ja, jeg er næsten færdig med at klargøre deltagerlisten til næste års tur, siger Nadja Smoznaja.

De fleste af årets børn kommer fra landsbyerne omkring Bobruisk, fortæller Ruth Andersen, Sønderhå, der er formand for Tjernobylforeningen:

- Børnene er lige så fattige, som de plejer at være. Da bussen kom, så vi tasker fra i fjor. Men de viste sig at være tomme: De var parat til at få tøj med hjem, og heldigvis har vi en del tøj til dem.

Allerede fra starten har Ruth Andersen hørt om, at nogle af børnene har sygdomsproblemer:

- Jeg har fået at vide, at flere børn har kræft, nogle har hjerteproblemer og andre har lungeproblemer. Så de trænger til et ophold her. Og så er der dem, der lider af omsorgssvigt, som ofte får klø i stedet for mad. De har også brug for et ophold her, siger formanden.

Hun forklarer videre, at der for nogle er tale om meget børnerige familier på helt op til 13 børn:

- Et barns far er i fængsel, og ind imellem går de heller ikke for meget i skole, for reglerne er, at de selv skal have materialerne med. Så heldigvis har vi også fået nogle sponsorater i form af skolematerialer, siger Ruth Andersen.

Nadja Smoznaja fortæller om børnenes sygdomme:

- Hvis man henvender sig til et læge med knogleproblemer eller andre unormale forhold i kroppen vil lægen ofte sige, at det kan være senfølger af atomkraftulykken i Tjernobyl.

Den fandt sted 26. april 1986, og 10 år senere startede Tjernobylforeningen med den første lejr. Siden har der været en hvert år. Samme koncept: 36 børn, der trænger til et rekreationsophold.

- Det regner stadig gult, når det regner i Hviderusland, fortæller Nadja Smoznaja, som er fra Ukraine og dengang boede 200 km syd for Tjernobyl. Så hun hørte først om ulykken frem dage senere.