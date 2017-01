* Fodbold:Brøndbys bestyrelsesformand og storaktionær, Jan Bech Andersen, blev afsløret i at have skrevet stærkt kritiske ting om blandt andre Brøndby-træner Thomas Frank på et fanforum. Kort efter afsløringen forlod Thomas Frank sit job med følgende begrundelse:- Det er ikke nogen hemmelighed, at Jan og jeg har haft et til tider anstrengt forhold, og efter de sidste par dages heftige skriverier i pressen havde Jan, Troels Bech og jeg en snak om samarbejdet. På baggrund af den snak har jeg valgt at stoppe samarbejdet qua det tillidsbrud, der er sket.---- ---- ---- ----Jan Bech Andersen måtte brødebetynget forlade posten som bestyrelsesformand efter sine skriverier:- Det tager jeg selvfølgelig meget seriøst og til efterretning, og jeg skal lære at holde min kæft.---- ---- ---- ----Zlatan Ibrahimovic forlod Paris Saint-Germain efter fire år og fire franske mesterskaber:- Jeg kom som en konge, gik som en legende.---- ---- ---- ---Ved EM i Frankrig kom der gang i de islandske vulkaner, da Island sendte England ud med en 2-1-sejr i ottendedelsfinalen. Defensivspilleren Kári Árnason var begejstret:- Det er uden sammenligning den største sejr i Islands fodboldhistorie. Vi har chokeret hele verden.---- ---- ---- ----Mindre sjovt var det for England, og landstræner Roy Hodgson måtte hurtigt meddele sin afgang. Nederlaget fik følgende kommentar i The Times:- I landsholdets 144-årige historie er det her unægteligt det pinligste nederlag, der skete til et land med 330.000 indbyggere, som bliver trænet af en tandlæge.---- ---- ---- ----Sam Allardyce nåede kun en enkelt kamp som afløser for Roy Hodgson. Så blev Allardyce fyret, da Daily Telegraph afslørede, at han havde ydet rådgivning i strid med Det Engelske Fodboldforbunds regler:- Jeg fejlede i min dømmekraft og betaler nu for konsekvenserne. Fælden virkede denne gang, og det må jeg acceptere.---- ---- ---- ----Cristiano Ronaldo måtte skadet udgå i første halvleg, da Portugal spillede EM-finale mod Frankrig i Paris. Alligevel vandt Portugal 1-0 efter forlængelse:- Glem de individuelle trofæer og Champions League, det her er det lykkeligste øjeblik i mit liv. Jeg har allerede grædt tre eller fire gange.---- ---- ---- ----Michael Laudrup blev for anden gang cheftræner i Qatar, hvilket medførte en del kritik på grund af Qatars forhold til menneskerettigheder. Det undrede træneren sig over i BT:- Jeg kommer herned for at lave et job, ligesom hvis jeg arbejdede for Mærsk eller et andet dansk firma. Der er mange lande, der ser anderledes på nogle områder, end vi gør oppe hos os.---- ---- ---- ----Danmarks fodboldlandshold skulle have en frisk start under den nye landstræner, Åge Hareide. Men efter nederlag til Polen og Montenegro i VM-kvalifikationen så det sort ud for de danske VM-chancer, mente profilen Christian Eriksen:- Vi har syv kampe tilbage, og jeg tror, at vi skal vinde alle sammen for at have en chance.---- ---- ---- ----Umiddelbart efter 0-1-nederlaget til Montenegro kaldte Viktor Fischer sig selv og landsholdet for "pattebørn". En times tid senere var han faldet noget mere ned:- Det er ikke ment på den måde, men jeg prøver bare at udtrykke min skuffelse over, at jeg tror så meget på den her gruppe, men at vi ikke kan vinde i de her to kampe. Det var en dum udtalelse.---- ---- ---- ----* OL:Kajakroeren René Holten Poulsen sluttede skuffende på en sjetteplads i 1000 meter enerkajak. Efter finalen ærgrede medaljehåbet sig over at have fået søgræs på kajakken, der satte sig fast på spidsen:- Det var pisseærgerligt. Man skulle bare lade være med at få græs på spidsen og lade være med at være syg, så havde det nok hjulpet på det.---- ---- ---- ----Roeren Fie Udby Erichsen tabte sin åre ud af en såkaldt svirvel i semifinalen i singlesculler. Hun var efterfølgende grædefærdig:- Det er 20 års arbejde, der går i stykker og bliver tabt på jorden på grund af en rookie-fejl. Det er ikke noget, der skal ske for en rutineret roer som mig.---- ---- ---- ----Svømmeren Pernille Blume skabte sensation, da hun vandt OL-guld i 50 meter fri:- Det er uvirkeligt. Jeg har været en svømmer, som folk ikke lægger så meget mærke til, og som der ikke er de samme forventninger til. Der har aldrig været forventninger om, at jeg skulle hive en individuel medalje hjem, og så vinder jeg en guldmedalje.---- ---- ---- ----Kort tid efter Pernille Blumes guld var hun sammen med Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen og Jeanette Ottesen med til at vinde bronze i 4x100 meter medley. Jeanette Ottesen var ekstatisk efter sin første OL-medalje:- Jeg er helt tom for ord. Der skal ellers meget til at få mig til at holde kæft. Nu skal vi i hegnet. Op på bordene og røven bar. Så kører det.---- ---- ---- ----Letvægtsfireren i roning, også kaldet Guldfireren, hentede sølv ved OL, hvilket veteranen Morten Jørgensen ikke var ubetinget tilfreds med:- Schweizerne var bare en tand bedre end os i dag, og det er selvfølgelig vildt irriterende. Lige nu hader vi dem. Men i virkeligheden kan vi godt lide dem, vi er jo venner, men ude på vandet er det had.---- ---- ---- ----Sprinterkongen i atletik Usain Bolt vandt for tredje OL i træk guld i både 100 meter, 200 meter og 4x100 meter.- Der kan du bare se. Jeg er den bedste. Jeg har arbejdet hårdt ved hvert eneste OL for at vinde tre guldmedaljer.---- ---- ---- ----Svømmeren Michael Phelps takkede af efter fem OL-deltagelser, der har indbragt ham 28 OL-medaljer, heraf 23 af guld.- Jeg tager ikke fire år mere. Det står jeg ved. Jeg er klar til at trække mig tilbage, og det er jeg glad for.---- ---- ---- ----* Håndbold:Kort tid efter OL-guldet i Rio måtte Ulrik Wilbek træde tilbage som sportschef i Dansk Håndbold Forbund. Det skete som følge af medieafsløringer af, at Wilbek under OL havde afholdt møder med utilfredse spillere:- Jeg kan kun sige, at der ikke har været nogen form for illoyalitet over for nogen part. Og jeg kan helt afvise, at jeg har forsøgt at få Gudmundur fyret. Vi har lige vundet guld. Tror man så, at jeg kan finde på at iværksætte en fyring efterfølgende? Det er så langt ude.---- ---- ---- ----Landstræner Gudmundur Gudmundsson ærgrede sig over sagen:- Jeg er rystet over, at man er nødt til at gå ind i sådan noget lige efter, at man har vundet OL-guld. Det er det største i historien for Danmark og for mig som træner.---- ---- ---- ----* Cykling:Bjarne Riis vendte tilbage til cykelsporten som holdejer for Team Virtu Pro-Veloconcept:- Jeg skal da bare være en slags Godfather og motivere og støtte dem. Jeg skal op i helikopteren og have overblikket.---- ---- ---- ----I Danmarks Idrætsforbund udtrykte direktør Morten Mølholm Hansen over for DR bekymring ved at se den tidligere dopingbruger tilbage i cykelsporten.Bjarne Riis har tidligere som holdejer været vidende om sine rytteres brug af doping:- Det er kun halvandet år siden, at vi udgav en meget grundig rapport, der havde en sønderlemmende kritik af det ledelsessvigt, han har udøvet, plus at den konkluderede, at han ikke har lagt alle ting på bordet. Så det er vi bestemt ikke glade for.---- ---- ---- ----* NFL:Legenden Peyton Manning spillede sin karrieres sidste kamp, da han sammen med Denver Broncos vandt Super Bowl med en 24-10-sejr over Carolina Panthers:- Jeg vil kysse min hustru, jeg vil kysse mine børn, og så vil jeg fejre det her med min familie og mine holdkammerater og drikke en masse øl.---- ---- ---- ----* Badminton:Carsten Mogensen faldt i februar om og måtte gennemgå en operation i hjernen. Tre måneder senere meldte han sig over for DR klar til at jagte en plads ved OL sammen med makkeren Mathias Boe:- Selv en blind mand kan se, at jeg har det fantastisk, og at jeg er klar. Allerede nu spiller jeg på et meget højt niveau.---- ---- ---- ----* Tennis:Piotr Wozniacki åbnede i Ekstra Bladet op for spekulationer om, hvor længe hans datter, Caroline Wozniacki, vil fortsætte med at spille tennis:- Jeg ved ikke, om Caroline kun spiller resten af sæsonen, eller om hun spiller en til. Det har vi ikke taget nogen endelig beslutning om.Piotr Wozniacki/ritzau/AFP/Reuters