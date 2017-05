Årets største fest i Aalborg

AALBORG: Inciterende samba-rytmer og glade mennesker i tusindvis, der danser gennem gaderne.

Når Aalborg Karneval om to uger kulminerer med den store stjerneparade, vil Limfjordsbroen, Vesterbro og Kildeparken igen blive forvandlet til én stor fest med et tilsyneladende uendeligt menneskehav.

- Vi forventer, at den store stjerneparade i år vil samle omkring 70.000 deltagere plus 100.000 -150.000 tilskuere.

Det fortæller Kresten Thomsen, der er daglig leder af Aalborg Karneval.

Med i alt omkring 200.000 deltagere er Aalborg Karneval det største karneval i Nordeuropa og den næststørste fest i det offentlige rum i Danmark. Kun den københavnske gadefest "Distortion" er større.

Aalborg Karneval er imidlertid ikke kun en gadefest. For mange deltagere er karnevallet et højdepunkt på året, som de bruger uger og dage på at forberede.

- Vi har 2000 frivillige, der arbejder med at få det store arrangement til at køre. Derudover er der flere karnevalsgrupper i byen, der bruger vinteren på at lave kostumer og udstyr samt lægge planer for deres deltagelse i optogene, fortæller Kresten Thomsen.

Vokseværk

Siden det første karneval blev holdt i Aalborg i 1983, har karnevallet haft konstant vokseværk.

I 1983 var karnevallet en en-dags begivenhed med få tusinde deltagere. I dag strækker karnevallet sig over en uge, idet der allerede i næste weekend er international parade om fredagen og børnekarneval om lørdagen.

Karnevallet er for længst blevet så gammelt, at det har fået traditioner. Men der er også nyt.

Hvert år har sit eget tema, der udgør rammerne for årets karneval. I år er temaet "Verden er fyldt af..".

- Vi elsker mangfoldighed, og derfor har vi bevidst valgt et åbent tema, som giver mange muligheder, siger Kresten Thomsen.

Blækspruttearme

Verden er jo fyldt af kærlighed, af livsglæde, af kreativitet og meget mere. Kun fantasien sætter grænsen for, hvordan de mange deltagere kan leve op til årets tema.

Årets stjerneparade vil have tre startsteder: Mellem Broerne i Nørresundby - her starter årets karnevalkonge, Haraldslund i vestbyen og Told/Skat ved havnen.

De tre parader vil danse sig frem til Vesterbro, hvor paraderne forener sig til én.

- På Vesterbro vil vi have nogle store konfetti-kanoner ved Tyren og Gåsepigen, der sprøjter konfetti 25 meter op i luften, fortæller Kresten Thomsen.

- Eftersom vi selv betaler for rengøringen bagefter, synes vi, at vi lige så godt kan gå "all inn", tilføjer han.

Støtter foreningslivet

Ud for Hasserisgade bliver der hængt lange "blæksprutte-arme" op i vinduerne, så karnevallet på den måde kan gribe ud mod folkemasserne.

Derpå fortsætter den glade folkemængde frem mod finalen i Kildeparken.

Karnevallet har også en alvorlig side.

Den store fest giver en værdifuld håndsrækning til foreningslivet i Aalborg.

Efter at have kæmpet med dårlig økonomi har Aalborg Karneval i de senere år gennemført en økonomisk "turn-around".

Sidste år havde Aalborg Karneval et overskud på 1,5 million kroner. Heraf blev 857.000 kroner udloddet til byens foreninger, oplyser Kresten Thomsen.

- Der er derfor mange foreninger i Aalborg, som får et mærkbart økonomisk bidrag gennem karnevallet, påpeger Kresten Thomsen.