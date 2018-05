Aarhus fejrede kronprinsens 50 år i fem etaper

Det var et tætpakket program, som kronprinsparret dukkede op til, da de onsdag lagde til kaj med kongeskibet "Dannebrog" i Aarhus.

Kronprinsen fylder 50 år lørdag 26. maj, og i den forbindelse var der flere store gaver, der ventede på fødselaren i landets næststørste by, hvor kronprins Frederik har studeret.

I det varme forårsvejr blev kronprins Frederik og kronprinsesse Mary modtaget af Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), inden fødselsdagsfejringen kunne gå i gang.

Ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet klippede tronarvingen et lyseblåt silkebånd og indviede dermed et nyt forskningscenter, der er opkaldt efter kronprinsen.

- For snart 29 år siden sad jeg i denne sal på første række lidt forknyt og genert sammen med de andre nye studerende. Da havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle stå her i dag ærefrygtig og åbne et nyt forskningscenter.

- Det er en gave til de 800.000 danskere, der dagligt løser opgaver i det offentlige, sagde kronprinsen.

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, som centeret hedder, samarbejder blandt andet med topuniversitetet Harvard University i USA.

Centerets vægge står ikke bare hen. Frederik har nemlig fået to kunstværker i gave af henholdsvis regeringen og Folketinget samt Ny Carlsbergfondet.

Dagen i Aarhus bød også på både alkohol, filmoplevelser og frisk luft.

Blandt andet lagde fødselaren turen forbi filmbyen, hvor han prøvede virtuel reality ved firmaet Ideas Lab, og også sejlsportscentret fik kongeligt besøg i det gode vejr.

På gin-destilleriet Njord Gin, som åbnede i efteråret 2017, lugtede både Frederik og Mary til krydderier, inden kronprinsessen fik lov til at tilsætte dem til alkoholen.

Over alt på turen var både børn og voksne dukket op for at trykke den smilende tronarving i hånden.

Programmet slutter onsdag aften, hvor Frederik og Mary atter vender skuden mod København.

