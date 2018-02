Aarhus-rådmand vil ændre farligt kryds nær letbanen

Et kryds i Aarhus ved biblioteket Dokk1, hvor den nye letbane kører, skal laves om.

Det kræver Aarhus Kommunes rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) ifølge TV2 Østjylland.

Der er for mange farlige situationer, påpeger han.

- Det kryds skal laves om. Det fungerer simpelthen ikke, siger rådmanden til tv-stationen.

Bünyamin Simsek oplyser, at han har bedt sin forvaltning om at komme med to til tre forslag til, hvordan problemerne i krydset skal løses.

Herefter skal det godkendes af både politiet og byrådet.

- Hvis jeg skulle bestemme, skulle der gerne være et almindeligt T-kryds, men det skal godkendes af politiet og byrådet, siger han til TV2 Østjylland.

En bil er ifølge TV2 Østjylland tidligere blevet skadet, da den blev ramt af letbanen ved krydset.

Aarhus Letbane er nogle af dem, der har kontaktet kommunen på grund af utryghed i forhold til trafikken i området, skriver tv-stationen.

Letbanen skulle være åbnet i slutningen af september sidste år. Men åbningen blev aflyst med én dags varsel.

I stedet blev den første strækning af letbanen indviet 21. december.

Forud for indvielsen var der tre uheld med letbanetog, som på det tidspunkt kørte testkørsel uden passagerer.

Det første fandt sted i september, da et pizzabud svingede sin bil til venstre i et kryds, hvor venstresving er forbudt.

6. december var den gal igen, da en 19-årig bilist drejede ud på skinnerne ved krydset ved Nørreport og Knudrisgade.

Og to dage før indvielsen kørte et tog ind i en bil i krydset ved Dokk1 på havnen i Aarhus.

Bilisten overtrådte sin vigepligt i krydset.

Ingen personer er kommet til skade under sammenstødene.

/ritzau/