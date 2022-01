På denne dato kan du se, om du skal have penge retur fra Skat

KØBENHAVN:Årsopgørelsen for 2021 åbner 14. marts, hvor man vil kunne få overblik over, om man skal af med penge eller får overskydende skat retur.

14. marts er en mandag, men normalt åbner Skattestyrelsen for sluserne allerede fredag aften, hvor tusindvis plejer at sidde i kø på hjemmesiden for at få en afklaring.

Normalt får cirka tre ud af fire skatteydere penge tilbage i skat.

De 3,6 millioner, som fik penge retur sidste år, fik i gennemsnit udbetalt omkring 5400 kroner.

Til gengæld måtte 900.000 personer betale i gennemsnit lidt over 7700 kroner tilbage.

Hos Skattestyrelsen opfordrer underdirektør Jan Møller Mikkelsen til, at man også får tjekket igennem, om ens fradrag er korrekte.

Det er særligt gældende under corona, hvor mange har arbejdet hjemme og derfor ikke har kørselsfradrag for lige så mange dage som tidligere år.

- Der er altid stor interesse for årsopgørelsen. For de fleste ligger fokus nok på, om tallet er rød eller grønt.

- Alligevel vil jeg opfordre til, at man også bruger et øjeblik, når man er inde på TastSelv, og tjekker sine indtægter og fradrag, så man sikrer sig, at det hele stemmer, siger han i en pressemeddelelse.

Hvis man har betalt for meget i skat og dermed skal have penge retur, vil de blive udbetalt fra 8. april.

Hvis man skal af med restskat, vil der være dag-til-dag-rente på beløbet på 1,7 procent, indtil man har betalt.

Hvis man ikke har betalt inden 1. juli, vil renten være på 3,7 procent, oplyser Skattestyrelsen på sin hjemmeside.

/ritzau/