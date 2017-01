AALBORG: Noas Ark, siges det, forsøgte i sin tid at få arterne til at overleve ved redde ét par af hver dyreart.

I Randers Regnskov forsøger man nu at lave en slags moderne Noas Ark ved at dybfryse prøver fra mange forskellige dyr og planter. Kryo-konservering hedder det.

Det skriver DR Østjylland.

Planen er i samarbejde med Aalborg Universitet at etablere en genbank i en kæmpe dybfryser, der netop er ankommet til Regnskoven. Her skal blandt andet æg og sæd fryses ned til minus 86 grader. Fryseren skal også indeholde vævsprøver til blandt andet stamcelleforskning.

Det er meningen, at der skal være prøver fra hele verdenen, og i alt er der plads til 70.000 prøver i dybfryseren, fortæller kurator i Randers Regnskov Ole Bach.

- Vi prøver jo at tænke holistisk, når vi prøver at bevare natur. Så vi prøver jo også at tænke i hele økosystemer, så vi arbejder både med dyr og planter og både med den vilde natur, men også kulturplanter og sjældne, truede husdyr, siger han til DR Østjylland.

Ønsker man at avle på de sjældne arter, har det også en værdi, at man kan genstarte, hvis man ender med at gå i en forkert retning, forklarer Ole Bach.