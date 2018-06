Abildgaard i AaB til 2022

FODBOLD: Oliver Abildgaard kom allerede som tiårig til AaB fra partnerklubben Aalborg Freja.

I sommeren 2015 blev Oliver Abildgaard rykket op fra AaB Talent, og i sin debut mod Esbjerg scorede han sit foreløbig eneste mål for AaB’s bedste mandskab.

I AaB er de glade for at have fået forlængelsen i hus.

- I løbet af foråret tog Oliver endnu et step opad i sin udvikling med stærke og voksne præstationer i eksempelvis kampene i mesterskabsspillet mod FC København, AC Horsens og FC Midtjylland, og vi ser Oliver som en vigtig del af stammen på vores fremtidige hold. Oliver har sin styrke i presspillet, i nærkampene og i sit fremragende hovedspil, ligesom han er god til at distribuere boldene fra den centrale midtbane, og så er han sin unge alder til trods en ledertype, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Oliver Abildgaard, der for godt en uge siden kunne fejre sin 22-års fødselsdag, glæder sig ligeledes over kontraktforlængelsen.

- Jeg er stolt over at blive vist tillid med en ny kontrakt, og jeg føler mig også klar til at tage næste trin i min udvikling. Det er mit klare mål at tilkæmpe mig en stamplads på holdet og i næste fase blive en profil, og det gør jeg ved ydmygt at fortsætte det hårde arbejde, lyder det fra Oliver Abildgaard.