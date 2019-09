AC Horsens lejer Jannik Pohl i resten af 2019

FODBOLD: Efter blot et år i Holland vender Jannik Pohl tilbage til Danmark.

AC Horsens har lejet den tidligere AaB-angriber for resten af 2019 i Groningen.

Det bekræfter begge klubber på deres hjemmesider mandag.

Horsens har sikret sig en købsoption på danskeren.

- Aftalen med Jannik Pohl fuldender vores transfervindue, for vi har nået de mål, vi havde håbet på og drømte om, siger Horsens-træner Bo Henriksen på klubbens hjemmeside.

- Jeg talte med Jannik Pohl for første gang for halvanden måned siden, og jeg er ikke i tvivl om, at han bliver en gevinst for os, men i første omgang skal han finde formen igen efter en lang periode, hvor han ikke har spillet.

AaB solgte sidste sommer Pohl til Groningen, men tilværelsen i det hollandske har ikke været nogen dans på roser for den 23-årige angriber, der blot har spillet otte førsteholdskampe og scoret et enkelt mål det seneste år.

/ritzau/