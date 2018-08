Actas kan sikre sig 100.000 på at være anderledes

AALBORG: Akademikernes A-kasse uddeler en gang om året Akademikerprisen til en virksomhed, der bryder med normer og vanetænkning i forhold til medarbejdersammensætning, og med akademisk arbejdskraft får skabt fremtidens vækst. Med prisen følger 100.000 kroner.

Actas blev udvalgt til at repræsentere Nordjylland i finalen af Akademikerprisen 2018.

Actas Actas er grundlagt af elektrikere og brød i 2014 med normen i branchen og ansatte først en økonom og sidenhen en civilingeniør.

De forskellige faggrupper i Actas udvikler hinanden, og virksomheden har siden ansættelsen af den første akademiker oplevet en tredobling af omsætningen og en stigning i antal medarbejdere fra 38 til 87. Vis mere mindre expand_more expand_less

- I og med vi har fået løftet vores tekniske niveau med ansættelsen af vores ingeniør, er alle vores lærlinge og sikringsteknikere blevet meget stærkere og har mere spændende arbejdsopgaver end førhen. Fra aldrig at få ansøgninger, får vi nu rigtig mange ansøgninger, når vi søger om lærlinge. Folk ved, at det er et godt sted at være og en spændende arbejdsplads, fortæller direktør i Actas, Jørgen Kronborg.

Akademikere skaber vækst

Akademikerprisen er en opfordring til at tænke anderledes - både med hensyn til hvad en akademiker kan bidrage til og med at aflive kassetænkning i forhold til hvilke virksomheder, der kan have glæde af at ansætte akademikere. Akademikernes A-kasse arbejder også til hverdag passioneret med at bygge bro mellem virksomheder og ledige akademikere. Med udgangspunkt i virksomhedernes behov tilbyder a-kassen en gratis rekrutteringsservice, hvor de hjælper virksomheder i hele landet med at finde den rette nye medarbejder. De opdyrker aktivt nye jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder ved at sætte fokus på vækstmulighederne og ud fra visheden om, at akademikere og faglærte/ufaglærte er hinandens forudsætninger, ikke modsætninger.

Prisuddeling på Nationalmuseet

De nominerede til Akademikerprisen er udpeget af Akademikernes A-kasses regionale Advisory Boards. Virksomhederne skal opfylde kriterier om åbning af nye jobmarkeder for akademikere, vækst, innovation, bæredygtighed eller arbejdsmiljø. Mandag 29. oktober bliver det afgjort, om Actas bliver vinder af Akademikerprisen 2018. Kåringen finder sted ved en prisuddeling på Nationalmuseet. Læs mere om prisen her

AA