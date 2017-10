Disse syv fejl må du ikke begå på jobbet

ARBEJDSLIV: Er du altid sur og tvær, usoigneret og lugter fælt? Så skal du ikke regne med, at chefen lige står og tripper med en forfremmelse til dig.

Deodorant, hårshampoo og høflighed er ikke nødvendigvis ensbetydende med et trin op ad karrierestigen, men det kan måske hjælpe dig på rette vej.

I hvert fald bør du tage højde for flere ting, hvis du vil sikre dig anseelse og respekt på arbejdspladsen - både blandt kolleger og chefer.

Jobfinder.dk har sammensat en liste med syv fejl, du ikke bør begå på jobbet:

1.: Hold dig væk fra sociale arrangementer

Selv om du helst vil holde dig væk, bør du deltage i firmaets fredagsbar samt andre sociale arrangementer med kolleger i fritiden.

Det er også en god idé at være med til firmaets julefrokost - men undgå skandaler.

2.: Brok over arbejdspres

Brok, brok, brok. Over arbejdspres, uduelig ledelse, dumme kolleger.

Brok er ikke ualmindeligt på mange arbejdspladser, men pas på. Hvis du altid brokker dig, risikerer du, at kolleger undgår dig, og at ledelsen fornemmer din negative indstilling. Ikke karrierefremmende.

3.: Grim lugt

Tænkt på, hvordan du lugter. Det er ikke en god idé at stinke fælt på jobbet.

Vær velsoigneret, nyvasket og brug gerne deodorant. Dårlig hygiejne er aldrig et hit, heller ikke på jobbet.

4.: Sjusket påklædning

Måske er ’casual look’ lige din stil, men det kan også blive for ’casual’.

Kom ikke på arbejde iført klamt, krøllet og beskidt tøj. Klæd dig pænt på.

5.: Sladder

Ja, der er sikkert irriterende kolleger på jobbet, du i den grad har lyst til at bagtale.

Men sladder skaber mistro og kan ramme dig selv som en boomerang. Det kan ende med, at det er dig, kollegerne sladrer om. Hold sladderen hjemme hos dig selv.

6.: Nej til ekstra arbejde

Siger du altid nej til overarbejde eller at påtage dig ekstra opgaver? Så risikerer du at fremstå ugidelig.

Du gør klogt i at tage en for holdet og vise, at du ind i mellem gerne vil yde en ekstra indsats.

7.: Sur over kritik

Hader du at blive kritiseret og reagerer vredt? Så bør du lige tænke dig om en ekstra gang.

Du skal kunne tåle konstruktiv kritik på jobbet og vise, at du er lydhør. Spil aldrig sur og fornærmet.

Kilde: Jobfinder.dk