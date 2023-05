Adam sælger sit livsværk: Hotdogs til en 10'er er forbi

NØRRESUNDBY:Storhedstiden med 'hotdog for en 10'er' er forbi hos grillbaren Salat og Burger. Men nu får du en unik mulighed for at løfte en stor Nørresundby-arv. For Salat og Burger er netop sat til salg.

Det kendte ansigt fra grillen, Adam Mezdo, viser os rundt i den nu lukkede grillbar.

- Mine stamkunder sender mig hele tiden beskeder om, hvorfor der er lukket, siger han.

Den sidste forpagter lukkede 1. maj. Ejerne bag den kendte grillbar er nu klar til at sælge. Foto: Line Ettinger Julsgaard

Et hjertebarn i Nørresundby

Gennem 20 år har Mezdo-familien stået bag grillbaren.

- Grillbaren er hans hjertebarn, siger datteren Rita Mezdo.

Mange af årene har Adam selv serveret pølser, flæskestegsburger, pommes frites og hotdogs til nogle af de skarpeste priser i byen.

- Selvom der har været forpagter på de sidste år, så går han ofte lige ned og kigger til grillen eller går i gang med at feje ude foran den. Han kan ikke slippe den, siger datteren.

Men nu har familien taget valget om, at grillbaren skal videre til nye kræfter.

Grillbaren er nu tømt for både mad og drikke, og kasseappartet afslører, at der ikke er meget handel lige nu. Foto: Line Ettinger Julsgaard

Hotdog-kampen

Kasseappartet er tomt, og køleskab og frituregryder er slukket. Og selvom navnet 'Salat og Burger' får tankerne hen på anden hurtig mad, så er det faktisk hotdogs, der nok er solgt flest af her.

- Stedet her er kendt for kampagnen 'Hotdog til en 10'er'. Og i Nørresundby var der i en årrække en hotdog-kamp, hvor vi kæmpede mod konkurrenter om at sælge de billigste hotdogs, siger Rita Mezdo.

- Skal vi sælge hotdogs til en 10'er i dag, så skal vi selv lægge penge til. Det løber ikke rundt.

Salat og Burger har været grillbar siden 1965. Foto: Line Ettinger Julsgaard

Næsten 60 års historie

Faktisk kan grillbaren på Thistedvej 29 dateres tilbage til 1965, og i følge Rita Mezdo har vi at gøre med byens ældste grillbar.

Så er du klar til at løfte et sted med en lang historie og en lang liste af stamkunder, så er det nu, du skal slå til.

For prisen er sat til 125.000 kroner - og er du hurtig til at handle, så er ejerne klar til at forhandle om prisen.

- Det vigtigste for os som familie er at sælge grillbaren videre til nogle, som gerne vil drive den videre. Man kan sagtens ændre konceptet, men når det er byens ældste, så vil vi så gerne bevare den i en eller anden form, siger hun.