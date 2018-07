Adoptivbørn mangler danske forældre

Tidligere risikerede barnløse at stå så længe på venteliste til et adoptivbarn, at de i mellemtiden blev for gamle til at adoptere.

Siden er ventetiden faldet drastisk, og det får Danish International Adoption, DIA, der formidler adoptivbørn til Danmark, til at efterlyse adoptanter til børn fra Sydkorea, Taiwan, Thailand, Burkina Faso og Sydafrika.

- Der er ikke tilstrækkeligt med familier til børn, der kan få gavn af en adoption. Det er en situation, som vi arbejder på at få løst af hensyn til de mange børn, som vi ser, har et afgørende behov for trygge rammer, oplyser direktør i DIA Jeanette Larsen.

Eksempelvis venter adoptanter til et barn fra Sydkorea i dag under et år, fra de skrives på ventelisten, til de præsenteres for et barn, der er parat til bortadoption. Tidligere kunne der gå fem.

Fra Sydafrika er ventetiden faldet fra mellem tre og fem år til to til tre år.

Den faldende ventetid hænger blandt andet sammen med, at færre søger om at adoptere. Mens der i 2012 var 314 ansøgere til international adoption, så var der i 2016 61, og sidste år var der bare 48.

DIA forklarer faldet med blandt andet succesfulde fertilitetsbehandlinger, ligesom det kræver en god økonomi at adoptere.

I Adoption og Samfund, der er organisation for adoptivforældre og adopterede, siger næstformand Sanne Vindahl Nyvang, at det eksempelvis koster omkring 290.000 kroner at adoptere et barn fra Sydkorea.

Trods forsøg på at få regeringen til at øge det offentlige tilskud på godt 53.000, så er det ikke lykkedes.

- Det kræver nærmest to superlønninger at adoptere, og vi er bange for, at det efterhånden kun bliver for de rige.

- Det burde jo være sådan, at også sygeplejersker, lærere og andre med mere almindelige lønninger, havde råd, siger Sanne Vindahl Nyvang.

Hun peger desuden på, at en række sager om svindel og snyd med adoptivbørn fra blandt andet Etiopien har givet adoption en negativ klang.

- Der er kommet en dårlig stemning, hvor adoptanter oplever at blive mødt af en hidsig debat på de sociale medier. Det er blevet legalt at have nogle krasbørstige holdninger til adoption, siger Sanne Vindahl Nyvang.

Samtidig med at antallet af ansøgere falder, så viser en opgørelse fra DIA, at der blandt dem, der ansøger, er flere end tidligere, der får afslag på godkendelse i Statsforvaltningen.

I 2016 gjaldt det 45 procent ansøgerne, hvor det fra årtusindskiftet og frem til 2014 gennemsnitligt drejede sig om cirka 15 procent

