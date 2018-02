Advarsel: Dadler fra Rema 1000 kan give leverbetændelse

leverbetændelse

Leverbetændelse type A (hepatitis A) er også blevet kaldt ”smitsom leverbetændelse”, fordi den kan smitte via fødevarer eller vand forurenet med afføring.

Sygdommen smitter også ved nærkontakt som seksuelt samkvem.

Sygdommen har et forløb med gulsot, udtalt træthed, lys afføring og mørk urin, som kan vare i op til 3 måneder.

Der findes ingen specifik behandling af hepatitis A virusinfektion, men udelukkende symptombehandling.

Der kan gå op til fire uger, fra man er smittet, til man får symptomer.

Man kan smitte fra cirka to uger før symptomdebut til en uge efter, man får symptomer.

Sygdommen er en ret udbredt sygdom i blandt andet Middelhavsområdet og mange ulande.

Man kan lade sig vaccinere mod sygdommen. Det tilrådes, hvis man skal på rejse til områder, hvor sygdommen forekommer hyppigt.

I Danmark er der set flere udbrud med hepatitis A.

I 2004 var der et stort udbrud med hepatitis A blandt mænd, som havde sex med mænd.

I 2012 og 2013 var der et større nordisk udbrud, som skyldtes importerede, frosne bær, der var forurenet med virus. Her blev flere syge, fordi flere brugte bær i smoothies uden først at koge dem.

Hepatitis A-infektioner har ingen kronisk form (i modsætning til hepatitis B- og C-infektioner).

Kilder: Sundhed.dk, Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.