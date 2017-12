Advarsel: Dette legetøj kan give stød

DANMARK: Toys ’R’ Us advarer om, at legetøjet Karaoke System Singing Machine kan give stød.

- Hvis du sætter strømforsyningen og adapteren forkert sammen, så et af strømforsynings ben stikker udenfor adapteren, kan du få stød, hvis du rører ved det ubeskyttede ben, skriver Toys ’R’ Us i en pressemeddelelse.

Hvis man har købt legetøjet i november eller december har den en defekt adapter, og man bør derfor ikke bruge den.

Toys ’R’ Us skriver, at man gratis kan få tilsendt en ny adapter, der er sikker at bruge, ved at kontakte kundeservice.

/ritzau/