Advarsel: Lad være med at bruge offentlige computere

INDLAND: I årets første seks måneder er der konstateret 15 tilfælde af misbrug via computere på landets biblioteker, oplyser Digitaliseringsstyrelsen. Det skriver Politiken.

Bibliotekernes computere er blevet udsat for, at personer med lyssky hensigter har installeret en såkaldt keylogger, der gemmer det, man taster ind.

Derefter har de brugt de opsnappede data til at bryde ind på folks bankkonti.

Ifølge brancheorganisation Finans Danmark kan bankernes tab indtil videre opgøres til godt 1,8 millioner kroner.

Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste fraråder direkte borgerne at bruge de offentligt tilgængelige computere.

- Hvis man anvender en offentligt tilgængelig computer, har man ikke garanti for, at der ikke er keylogger eller andre redskaber installeret på den. Derfor fraråder vi generelt, at man anvender dem, siger centerets leder, Thomas Lund-Sørensen.

- Og hvis man gør det, skal man ikke bruge private passwords, siger han.

Digitaliseringsstyrelsen har nu opfordret landets kommuner til at sikre computerne, ikke mindst på landets godt 400 biblioteker. Og signalet er blevet modtaget i Kommunernes Landsforening.

- Det er en meget grænseoverskridende og utrolig nærgående form for kriminalitet, og kommunerne har stor opmærksomhed på at sikre, at man trygt kan bruge de offentligt tilgængelige computere, siger Pia Færch, kontorchef for digitalisering og borgerbetjening i Kommunernes Landsforening.

Også bankerne ser med alvor på udviklingen:

- Det er første gang, vi ser så systematiske angreb på offentlige computere, siger Finans Danmarks digitaliseringsdirektør, Michael Busk-Jepsen, til Politiken.

I starten af december er Digitaliseringsstyrelsen klar med en teknisk løsning, der kan stoppe angreb på offentlige computere.

/ritzau/