Advarsel: Pas nu på med de ukrudtsbrændere

DANMARK: Brandvæsenet rykker i stigende omfang ud til brande forårsaget af ukrudtsbrændere.

Sidste år var ukrudtsbrændere skyld i 286 brande over hele landet. Går man fem år tilbage, lå tallet på 201 brande, oplyser Beredskabsstyrelsen.

- Det er et nemt værktøj til at fjerne ukrudt, men til gengæld kan det være farligt, hvis man ikke er tilstrækkelig opmærksom, siger forebyggelsesekspert Mads Dalgaard, Beredskabsstyrelsen.

Sidste sommer gik det eksempelvis helt galt, da en ukrudtsbrænder fik en brand til at bryde ud i Gigantium i Aalborg.

Når advarslen kommer netop nu, hænger det sammen med, at foråret har holdt sit indtog.

Haveejerne er på vej frem fra vinterens skjul, og samtidig har sol og blæst mange steder udtørret naturen.

- Man tror det ikke med al den sne og regn, vi har haft i løbet af vinteren, men det er faktisk knastørt derude, siger Mads Dalgaard.

Det generelle råd er at holde afstand til bygninger.

Men det er også en god idé at undlade at bruge ukrudtsbrænderen tæt på hækken eller bunken af visne blade, lyder det.

Endelig er der én ting, man skal vide:

- Det helt store problem er nok, at folk tror, at de skal brænde ukrudtet af. Men det skal man ikke.

- Ukrudtet skal kun lige svitses. Den stærke varme får ukrudtet til at visne, dø og forsvinde, siger Mads Dalgaard.

- Hvis ukrudtet stadig er der efter nogle dage, så giv det en tur til, men igen skal det altså kun svitses, så skal det nok forsvinde, siger han.

Det er også vigtigt at tjekke, at ukrudtsbrænderen er mærket korrekt, før man går i gang. Den skal bære DG-mærket for at være lovlig.

