Advarsel: Pas på brunstige elge

LILLE VILDMOSE: Elgene i Lille Vildmose har for længst opnået stjernestatus hos de mange besøgende i Lille Vildmose, og populariteten bliver nok ikke mindre, når vildmosens tre elg-tyre kommer i brunst.

Her vil de store dyr brøle ivrigt, alt imens de fremviser deres store skovl-formede gevir. Det hele går ud på at imponere andre elgtyre og samtidig tiltrække en af vildmosens syv elg-køer.

Elgens brunst er et af den nordiske - og nu også den danske - naturs fineste skuespil, men det bør betragtes med varsomhed, understreger Jens Vinge, skov- og landbrugsingeniør i Aalborg Kommune.

- Når elgtyrene er i brunst, bliver de både mere utilregnelige og mere aggressive. Man bør som besøgende i Lille Vildmose derfor være nøjeregnende med at overholde vores sikkerheds-forskrifter, som vi har skiltet med flere steder i Lille Vildmose. Her det særligt vigtigt, at man husker at holde afstand. Man bør ikke komme nærmere end 50 meter, hvis man er til fods, siger Jens Vinge.

Et spark kan være livsfarligt

Hvis en elg lægger ørerne tilbage, er det et tegn på, at man er for tæt på, og at elgen derfor føler sig truet og kan gå til angreb. Hvis det sker, vil elgen angribe ved at sparke ud efter indtrængeren. Såfremt man bliver ramt af et spark fra en elg, kan det være livsfarligt.

Den største af vildmosens tre elgtyre har nu et så fint gevir, at der er en 12-ender. Dyret har en anslået vægt på mindst 350 kilo.

- Det er en meget høj vægt, når man tager i betragtning, at den kun er to og et halvt år gammel. Det er et stort dyr, som man ikke bør lægge sig ud med, fastslår Jens Vinge.