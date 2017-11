Advarsel mod svampegift i brændte mandler

NORDJYLLAND: Har du købt brændte mandler, så er det en god idé lige at tjekke mærket. Supreme Food ApS tilbagekalder nemlig to typer af brændte mandler, da der er påvist et højt indhold af svampegiften aflatoksin i varen.

De brændte mandler er af mærket "Farvers", og det drejer sig om poser med 135 gram brændte mandler og 135 gram brændte mandler med salt.

Mandlerne er solgt i Meny Sæby, Meny Bagsværd samt i Kiosk og Minimarked på Odense Sygehus. Derudover kan produkterne være solgt i enkelte Fakta-butikker, oplyser Fødevarestyrelsen.

Svampegiften aflatoksin er et giftstof, der produceres af skimmelsvampe.

Rådet til forbrugerne er at levere de brændte mandler tilbage til den butik, hvor de er købt - eller slet og ret at smide dem ud.