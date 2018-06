Advarsel: Pas på med lån til andelsboliger

INDLAND: Finanstilsynet advarer i en ny rapport danske banker om, at de er for ivrige med at låne penge ud til andelsboligmarkedet i Aarhus og København.

"Købere af andelsboliger i København og Aarhus bliver ofte bevilget lån, der er risikobetonede for både dem selv og deres bank, hvis priserne falder", konstaterer tilsynet i den nye rapport.

Bag den stærkere appetit på risiko ligger en øget konkurrence mellem bankerne om at finansiere andelsboliger i de to områder.

"Konkurrencen har medført en mere risikobetonet låneadfærd", konstaterer tilsynet.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse af udvalgte udlån til finansiering af andelsboliger i Danske Bank, Nykredit Bank, Arbejdernes Landsbank, Lån & Spar Bank, Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Sjælland-Fyn.

Glemmer ejendomsværdien

- Lån til køb af andelsbolig er karakteriseret ved, at institutterne dels løber en risiko på den enkelte køber, dels på den underliggende værdi af andelsboligforeningens ejendom. Alligevel ser vi, at der i mange tilfælde ikke sker værdiansættelse af foreningens ejendom, men at institutterne ukritisk yder lån alene på baggrund af handelsprisen på andelsboligbeviset, siger vicedirektør Kristian Vie Madsen fra Finanstilsynet i en kommentar til rapporten.

Tilsynet indskærper på baggrund af undersøgelsen, at institutterne skal udvise større forsigtighed i forhold til kunder med lavt rådighedsbeløb eller megen gæld.

Målet er at forhindre udlån til kunder, hvis økonomi er for svag til at klare faldende ejendomspriser.