Advarsel: Test afslører kemikalier i disse lege-bolde

DANMARK: For en uge siden blev salget af 12 modeller af det populære skumlegetøj squishies stoppet, fordi det indeholder alt for høje mængder af skadelige kemikalier, og nu er den også gal med plastikbolde.

En test foretaget af Forbrugerrådet Tænk har afsløret, at seks ud af 34 testede plastikbolde, beregnet til børn, indeholder for høje koncentrationer af hormonforstyrrende kemikalier, såkaldte ftalater.

Derfor har Forbrugerrådet Tænk nu meldt de seks bolde til miljømyndighederne, der skal vurdere, om der er grund til at forbyde salget.

Ftalater er blødgørende stoffer, som kan være hormonforstyrrende eller kan skade evnen til at få børn. En række af stofferne er forbudte i legetøj.

- Vi ser desværre stadig, at nogle virksomheder ikke har styr på kemikalierne i deres produkter. Det er på trods af, at plastikbolde er et produkt, som har været på markedet i årtier, og at problematikken om ftalater bestemt ikke er ny. Det er ikke godt nok, siger Christel Søgaard Kirkeby, projektleder og testansvarlig hos Forbrugerrådet Tænk.

- Hvis boldene viser sig at være ulovlige, vil vi tage skridt til, at boldene fjernes fra markedet, lyder det fra Jane Pedersen, funktionsleder i Kemikalieinspektionen hos Miljøstyrelsen.

