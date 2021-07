Advarsel til alle rige med store biler: Motorstyrelsen kommer til Hellerup-uge i Skagen

SKAGEN:Det plejer at være et udstillingsvindue for store og dyre biler, når Skagen i uge 29 - Hellerup-ugen - bliver invaderet af de unge, smukke og rige - og dem, der drømmer om at være det.

Hvert år plejer Motorstyrelsen - det tidligere Skat - også at være på besøg i Skagen for at se, om der bliver betalt korrekt afgift på de mange dyre biler.

Sådan bliver det også i år, oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Erfaringerne viser, at der er mange leasingkøretøjer blandt de biler, som kører i Skagen om sommeren, og vi vil blandt andet kontrollere, om reglerne for leasing bliver overholdt. Derudover ser vi eksempelvis på, om gulpladebiler bliver anvendt til private formål, og om ejere eller brugere af biler bliver beskattet af værdien af fri bil, siger Claus Holm, der er underdirektør i Motorstyrelsen i pressemeddelelsen.

Sidste år i Hellerup-ugen blev 99 biler kontrolleret og Motorstyrelsen vurderede, at der i 13 tilfælde blev betalt for lidt i afgift af bilerne.

- Vores kontroller viste, at nogle af bilisterne ikke overholdt reglerne. Vi opfordrer derfor til, at bilisterne sætter sig ind i reglerne, før de sætter kursen mod Skagen, siger Claus Holm.

- Hvis reglerne bliver overtrådt, risikerer bilisterne at skulle betale store beløb i afgift og at få en bøde. Det vil selvfølgelig være ærgerligt, når bilisterne kan undgå bøder eller store opkrævninger af afgift ved at sætte sig ind i reglerne på forhånd, siger han.

Motorstyrelsen understreger, at de blandt andet vil undersøge, om der bliver betalt den korrekte afgift af leasingkøretøjer, og om reglerne for privat kørsel i firmabiler og biler på gule plader bliver overholdt.

Motorstyrelsen opfordrer til, at man ringer til styrelsen på forhånd, hvis man har spørgsmål eller er i tvivl, om det er tilladt at tage firmabilen til Skagen for at vise den frem.