HJØRRING: Advokat Jakob Lund Poulsens bemærkninger faldt, da Retten i Hjørring onsdag behandlede den erstatningssag, som tidligere direktør i Sparekassen Himmerland har anlagt mod Anklagemyndigheden efter den første straffesag i kølvandet på ebh banks sammenbrud.

Her blev Svend Jørgensen først dømt i byretten og senere - i 2014 - frikendt i landsretten for kursmanipulation af særlig grov karakter

Inden det nåede så langt, var han tilbage i 14. november 2011 blevet anholdt og sigtet for kursmanipulation.

Dagen efter tog han efter et møde i Finanstilsynet selv sin afsked som sparekassedirektør, fordi Finanstilsynet i modsat fald ville have pålagt sparekassens bestyrelse at fyre ham.

Men det havde Finanstilsynet slet ikke ret til, mente Jakob Lund Poulsen, der var forsvarer for Svend Jørgensen i den afsluttede straffesag.

- Finanstilsynet overskred her klart sine beføjelser i henhold til lovgivningen.

- Anholdelse var ulovlig

Jakob Lund Poulsen mente også, at anholdelse af Svend Jørgensen havde været ulovlig, da ingen af de årsager til at anholde en person, som retsplejeloven indeholder, var opfyldt.

- Hvorfor henvendte man sig ikke i al fredsommelighed til Svend Jørgensen og bad ham om oplysninger i den sag, som politiet efterforskede, spurgte advokaten, som mente, at der havde været et ønske fra Bagmandspolitiet om at statuere et eksempel og vise handlekraft.

Svend Jørgensen kræver en erstatning på 15 millioner kroner af Anklagemyndigheden.

Tabt løn og pension

Kravet baserer sig på, at det var den ubegrundede sigtelse og tilsynets ulovlige trussel om fyring, der tvang Svend Jørgensen væk fra sin direktørpost.

Beløbet svarer til den løn og pension, som Svend Jørgensen er gået glip i perioden fra 1. maj 2012 frem til 31. marts 2015, hvor han senest skulle være fratrådt på grund af alder.

Ud af det samlede krav på de 15 millioner kroner udgør 8,4 millioner kroner løn og 6,6 millioner kroner manglende pensionsindbetalinger.

Svend Jørgensen har fået tilkendt en erstatning på 4600 kroner af Bagmandspolitiet for uberettiget anholdelse, og den erstatning holdt senioranklager Knud Kisby fra Bagmandspolitiet fast i.

- Beløbet følger praksis, og vi kan ikke forholde os til et erstatningskrav, der reelt er rettet mod Finanstilsynet, sagde han.

Jakob Lund Poulsen indrømmede under sin procedure, at der ikke var megen retspraksis, der støttede hans klients krav.

- Sagen er speciel, for det er jo hverken Bagmandspolitiet eller Finanstilsynet, der har fyret Svend Jørgensen, men Svend Jørgensens tab er et resultat af deres erstatningspådragende handlinger, sagde han.