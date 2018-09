Advokater: Trump nikkede ja til at mødes med Putin under valgkamp

Forsvarsadvokater for George Papadopoulos siger, at Donald Trump nikkede ja, da deres klient foreslog at arrangere et møde mellem den nuværende amerikanske præsident og den russiske under valgkampen i foråret 2016.

Påstanden om Trumps bekræftende nik står i et dokument. Det blev fremlagt fredag aften i forbindelse med sagen mod Papadopoulos, som er en af Trumps tidligere valgmedarbejdere og tidligere udenrigspolitiske rådgivere.

Han skal have foreslået et møde mellem Trump og den russiske præsident, Vladimir Putin, på et møde i marts 2016.

Den 31-årige Papadopoulos blev anholdt i juli sidste år i forbindelse med den særlige efterforsker Robert Muellers efterforskning.

Han har siden sin anholdelse samarbejdet, og han har tilstået, at han tidligere har afgivet falsk forklaring om sine kontakter til russiske agenter, mens han arbejdede for Trump.

Papadopoulos venter på sin dom. Anklagemyndigheden mener, at han under alle omstændigheder bør have fængselsstraf, mens hans forsvarer argumenterer for den mildest mulige dom.

Forsvarerne beskriver Papadopoulos som en ung valgmedarbejder uden udenrigspolitisk erfaring, som var ivrig efter at gøre et godt indtryk, da han foreslog mødet mellem Trump og Putin.

Det var oplysninger om, at den 31-årige valgmedarbejder under valgkampen havde fået at vide af en professor, at Rusland havde "oplysninger, som kunne skade Hillary Clintons valgkamp," der var med til at udløse FBI's undersøgelse i juli 2016 af et muligt samarbejde mellem Rusland og Trumps valgkampagne.

Ifølge forsvarsadvokaterne rejste Papadopoulos til Italien i marts 2016 for at tage kontakt til en professor Joseph Mifsud, som fortalte ham, at folk i Moskva havde kendskab til "snavs", der kunne bruges mod Clinton.

Papadopoulos sagde ved et efterfølgende møde med Trump og andre rådgivere, at han kunne få arrangeret et møde mellem Trump og Putin.

- Mens nogle i rummet afviste forslaget, så nikkede Trump selv anerkendende, og han bad sine folk undersøge denne mulighed nærmere, hedder det.

Advokaterne siger, at ud over Trump syntes Jeff Sessions, der var til stede ved mødet, også at støtte idéen.

Sessions blev senere Trump-administrationens justitsminister.

/ritzau/AP