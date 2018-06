SENNELS: Malle Strandfest bød søndag formiddag indenfor til stor brunchbuffet. Den invitation havde mere end 200 lokale takket ja til. Kl. 10.30 var de derfor klar til at gå ombord i buffeten fra Den Gamle Slagter.

- Vi har boet her i seks år og synes, det er et fantastisk sammenhold, vi har her i byen. Det vil vi gerne være en del af og støtte op om, fortalte Anette Frostholm om årsagen til, at hin og familien var mødt op.