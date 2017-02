HELE LANDET: For de fleste begynder ægteskabet med forelskelse og en tur på rådhuset eller i kirken. Og hvis ægteskabsløfterne skal holde, ser det ud til, at det er en god idé at få børn sammen.

Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at hyppigheden af skilsmisser er størst hos de par, som ikke har fælles børn.

2,3 procent af ægtepar uden fælles børn valgte at underskrive skilsmissepapirerne i 2016, mens det tal kun var 1,6 procent for ægtepar med fælles børn.

Hvis man gerne vil have ægteskabet til at holde, er det for mange rart at have nogle børn til at lime det sammen, siger ekspert i relationer og forfatter til flere bøger om samliv, Ingrid Ann Watson.

- Vi har en drøm om at være sammen med en kærlighedsmage og bygge rede, og det gør, at vi holder ud rigtig længe, fordi vi har børn, som vi gerne vil give den bedst mulige opvækst. Og det er ofte nemmest, når man er to, siger hun.

- Samtidig handler det om, at man får man øvet sin rummelighed og accept over for hinanden, når man får børn.

17.222 skilsmisser på et år

Tallene viser også, at syv ud af ti skilsmisser blandt dem, som ikke har børn sammen, sker inden for de første ti år. Det gælder kun fire ud af ti skilsmisser blandt par med fælles børn.

Antallet af ægtepar, som har børn sammen, er dog langt højere end ægtepar uden børn. Derfor er der oftest børn involveret, hvis man udelukkende ser på antallet af skilsmisser og ikke hyppigheden for de to grupper.

Sidste år besluttede 17.222 ægtepar sig for at blive skilt. Syv ud af ti af disse par havde fælles børn.

Andelen af skilsmisser er størst, når det yngste af ægteparrets fælles børn er fem år. Herefter er der et jævnt fald i skilsmissehyppigheden i takt med, at børnene bliver ældre.

- Når man har et barn, der er blevet omkring fem år, kan man ofte bedre overskue at være alene med det, siger Ingrid Ann Watson.

- Når barnet kan forstå, gå og spise selv, er det ofte mere overskueligt for folk lade sig skille, siger hun.

Der er ikke noget tydeligt tegn på, at der er større skilsmissehyppighed i forbindelse med, at børnene flytter hjemmefra.

/ritzau/