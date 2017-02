HJALLERUP: Et ægtepar fra Esbjerg blev tirsdag dømt for at have solgt falske H2O-sokker under sidste års Hjallerup Marked. Det oplyser anklager Ingrid Munch Hansen.

Manden fik 30 dages betinget fængsel, da Retten i Hjørring anså ham for at være primus motor i handlen med de forfalskede varer, og da han tidligere er dømt for lignende forhold. Hans hustru blev idømt en bøde på 10.000 kroner.

Ægteparret havde 1000 sokker til salg i deres stand på markedet, men uheldigt for parret, så havde H2O en repræsentant til stedet på Hjallerup Marked, der hurtigt opdagede, at der ikke var tale om ægte H2O-sokker.

I retten nægtede ægteparret sig dog skyldig og forklarede, at de troede, sokkerne var ægte, fortæller Ingrid Munch Hansen. Ifølge ægteparret havde de selv købt H2O-sokkerne på et marked i Prag.

Retten lagde dog til grund, at når man køber mærkevarer med henblik på videresalg, så er man forpligtiget til at undersøge, om varerne er ægte, oplyser anklageren.

Ægteparret udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.