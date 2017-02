AALBORG: Et ældre ægtepar forsøgte selv at slukke branden i kælderen i villaen på Enghavevej i Vejgaard. Branden havde fået fat i både tørretumbleren og vaskemaskinen, og ægteparret måtte give fortabt og kontakte brandvæsnet. Beredskabet modtog alarmopkaldet klokken 13.32 mandag og var på adressen fem minutter senere.

- Det ligger ikke langt fra vores udrykningsstation, så vi var hurtigt fremme, siger indsatsleder Anders Brosbøl.

Det tog under en time for brandvæsnet at få branden under kontrol, og ægteparret blev efterfølgende kørt på skadestuen, selvom Anders Brosbøl ikke mener, der er grund til bekymring.

- Det er ren rutine, at man bliver tjekket for røgforgiftning, når man har været udsat for røg, siger han.