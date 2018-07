Ældre knokler løs og bliver på arbejdsmarkedet

DANMARK: Den såkaldte ældrebyrde er godt på vej til at udvikle sig til en ældrestyrke.

Fra 2004 til 2017 er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder, som er der, hvor vi tjekker ud af arbejdsmarkedet, steget med tre år fra godt 62 til godt 65 år. Det viser en ny analyse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension ifølge Politiken.

At de ældre over 60 år arbejder længere har i samme periode fået arbejdsstyrken til at vokse med 87.000 personer. Det sker på et tidspunkt, hvor der er hårdt brug for hænderne, fordi det går godt for de danske virksomheder. Og det er en stor del af forklaringen på, at rekordmange - næsten tre millioner - er i job i Danmark.

Den økonomiske overvismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet Michael Svarer giver da også de ældre årgange, som forlænger deres arbejdsliv, en stor del af æren for, at beskæftigelsen sætter rekord måned for måned:

- Mange job er blevet mindre nedslidende, så det er muligt at fortsætte højere op i alderen. Vi får også et stadig højere uddannelsesniveau i samfundet, og vi ved, at jo bedre uddannelse folk har, jo længere har de lyst til at fortsætte med at arbejde, siger han til Politiken.

Michael Svarer peger også på et generelt bedre helbred blandt ældre som en forklaring på forlængelsen af arbejdslivet.

De økonomiske vismænd er dog ikke klar til at aflyse problematikken med, at der bliver flere ældre, som vil være afhængig af folkepension og hjælp fra det offentlige og færre i job til at betale skat.

- Selv med øget beskæftigelse for personer i start-60’erne vil der over de kommende årtier være en demografisk udvikling i retning af, at en lavere andel af borgerne i Danmark vil være i de erhvervsaktive aldre, siger Michael Svarer.

/ritzau/