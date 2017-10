Ældre kvinde frygtes dræbt af krokodille

AUSTRALIEN: En ældre og dement kvinde frygtes dræbt af en saltvandskrokodille i det nordlige Australien.

Kvindens tøj, en stok og hvad der lader til at være rester af et menneske, blev torsdag fundet på bredden af et vandløb i Port Douglas i Queensland. Det oplyser politiinspektør Ed Lukin ifølge nyhedsbureauet AP.

Den 79-årige Anne Cameron forlod tirsdag et plejehjem nær Port Douglas. Politiet formoder, at hun gik ind i en tropisk skov, hvor hun mistede orienteringen og for vild.

Det var i forbindelse med en større eftersøgning af den bortgåede kvinde, at der blev fundet rester af et lig cirka to kilometer fra plejehjemmet.

Retsmedicinere ventes fredag at bekræfte, at der er tale om dele fra et menneske.

Et barnebarn til kvinden skriver på et socialt medie, at familien "er overbevist om, at min bedstemor Anne Cameron er gået bort under tragiske omstændigheder".

Torsdag aften satte parkbetjente fælder op i håb om at fange krokodillen.

I modsætning til hajer er krokodiller territoriale væsner. Derfor bliver dræberkrokodiller ofte fanget i nærheden af det sted, hvor et menneske er blevet angrebet.

Siden 1970’erne har krokodiller været fredet i Australien, og det har medført en kolossal stigning i bestanden i de tropiske egne i den nordlige del af landet.

Saltvandskrokodiller, eller salties som de normalt omtales, kan leve i op til 70 år. Gennem hele livet bliver de ved med at vokse og kan blive op til syv meter lange. På grund af forbuddet mod at dræbe dem er andelen af meget store krokodiller voksende.

I september blev kadaveret af en over fem meter lang saltvandskrokodille fundet i en flod i Queensland. Dyret var dræbt af et enkelt skud i hovedet, og politiet har indledt en efterforskning for at finde den skyldige.

Personen risikerer at få en bøde på over 28.000 australske dollar eller 138.000 kroner for at have skudt krokodillen, skriver nyhedsbureauet AFP.

