Ældre kvinde udsat for tricktyveri i egen bolig

THISTED: En ældre kvinde mistede en pung med diverse kort og mellem 2500 til 3000 kr. i kontanter, da hun onsdag kl. 19.45 var udsat for tricktyveri. Det fandt sted i hendes egen lejlighed i Østergade. Tyven kom ind i hendes hjem gennem en uaflåst hoveddør. Indenfor traf han kvinden, som spurgte, hvad han lavede i hendes lejlighed. Manden sagde noget med altaner, men kvinden gjorde ham opmærksom på, at hun ikke har en altan, da hendes lejlighed ligger i stueplan. Derefter forsvandt tyven, men kvinden opdagede bagefter, at pungen, der lå på et sybord, var væk.

Tyven beskrives som mellem 20 til 25 år, 170 til 175 centimeter høj, brun i huden og med kort og sort hår. Han var iført sorte short med hvide Adidas-striber og en sort T-shirt. Kvinden beskrev ham derudover som en pæn og nydelig udenlandsk mand, der talte dansk med accent.