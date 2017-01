AALBORG: En ansat i hjemmeplejen, der var ude på sin tur klokken lidt i tre natten til torsdag, reddede en ældre mand fra at brænde inde. Kvinden lagde via genskin i et vindue mærke til, at der var ild i en af ældreboligerne på Sløjfen i Skalborg, og fik fundet frem til boligen og alarmeret beredskabet.

- Da vi når frem, redder vi manden ud - han bliver efterfølgende indlagt, siger indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Han fortæller, at branden er opstået på komfuret i lejligheden, hvor der har ligget noget papir.

- Det er desværre typisk for en ildebrand i en ældrebolig, hvor der har ligget papiroplag på komfuret. Han er så kommet til at tænde for komfuret, og så går der ild i det.

- Så der er ingen tvivl om, at han redder livet, fordi der er en vaks kvinde, der klokken tre om natten helt tilfældigt ser noget genspejling i en rude, samt at vores folk er hurtigt inde og får ham ud, siger Søren Korsgaard.

Manden er ifølge Søren Korsgaards oplysninger sluppet meget heldigt fra branden, men blev altså indlagt til kontrol og observation.