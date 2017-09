Ældreråd er bekymret over besparelser

AALBORG: Der er flere ting i magistratens budgetforslag, som vækker bekymring hos ældrerådet i kommunen.

I magistratens budgetforslag vil man bl.a. effektivisere på sygeplejeområdet for 1,7 mio. kr.. Men det mener ældrerådet ikke hænger sammen med, at sygeplejen netop får flere og mere komplicerede opgaver ved, at borgerne bliver hurtigere udskrevet og får færre indlæggelser på sygehusene. Fra ældre- og handicapudvalget har man da også bedt om flere penge til de opgaver, der glider fra regionen til kommunen, som tidligere beskrevet af NORDJYSKE Medier.

- Vi synes ikke, at det hænger godt sammen med, at man snakker om, at man fremover vil lave IV-behandling (intravenøs behandling, red.) i hjemmet og eventuelt kemo-behandling derhjemme. Man er også i sving med hjemmedialyse, og alle tre ting kræver altså noget personale, siger formanden for ældrerådet Ellen Jensen.

Ældrerådet er også bekymrede over forslaget om at spare på ledelse på en række af kommunens plejehjem. Her vil man spare 1,5 mio. kr. ved at lave fælles ledelse på en række plejehjem i kommunen.

Ældrerådet mener, at det er en besparelse, der kan blive problematisk for både beboere, pårørende, arbejdsmiljø og personale.

En dårlig ide

- Det er rent ud sagt en dårlig ide, mener vi. Det er jo ikke bitte små plejehjem, for det er jo plejehjem med 27 og flere beboere. Dels bliver det et stort ledelsesfelt, som den enkelte plejehjemsleder får, og dels er der meget fokus på, at en leder skal være meget synlig, siger Ellen Jensen.

Ældrerådet mener, at det bliver sværere at være en synlig leder, hvis man skal lede flere plejehjem på én gang. Desuden slår ældrerådet fast i høringssvaret, at "plejehjemmene må for alt i verden undgå at blive for store og institutionsprægede (sygehus)."