Ældrerådet ikke hørt

BRØNDERSLEV: Ældrerådet i Brønderslev Kommune er ikke blevet hørt i sagen omkring omdannelse af plejeboliger på Hellevadlund i Klokkerholm til ældreboliger.

- Vi har nu bedt borgmester Mikael Klitgaard (V) og ældreomsorgsudvalget om en redegørelse, fortæller formand for ældreomsorgsudvalget Inger Møller Nielsen.

Beslutningen om at Hellevadlund omdannes til ældreboliger og særlige træningspladser blev truffet i byrådet 20. juni.

- Sagen var på ældreomsorgsudvalgets møde 6. juni og blev så besluttet i byrådet 20. juni.

- I ældrerådet er vi uforstående overfor, at ældrerådet ikke har været indkaldt til møde, således vi kunne have givet vores kommentarer til dette forslag, udtaler Inger Møller Nielsen.

- Når noget går fra at være en principiel debat om at omdanne plejehjemspladser til ældreboliger bliver det til et konkret forslag om et plejehjems fortsatte eksistens. Dette må så absolut siges at være et nyt forslag. Ser man på de ting, der står i både lov om Ældreråd og i Vedtægter for Brønderslev Ældreråd, fremgår der begge steder, at ældrerådet rådgiver kommunen om emner der angår ældre, dette er ikke sket i denne sag.

- Vi ser vores indflydelse tilsidesat i denne sag, og vi har bedt om svar på, hvordan sagsbehandlingen vil være fremover, hvis reglen er som i dette tilfælde burde ældrerådet nedlægges, så giver det ingen mening, bemærker Inger Møller Nielsen

Ældrerådets sidste møde inden sommerferien, var et ekstra møde, som begrundes i den foreløbige udmelding om budgetbesparelse på ældreområdet for 2019. Besparelser som betyder lukning af nogle plejehjemspladser.

- Ældrerådet ser frem til at drøfte økonomi og en mere langstrakt strategi på ældreområdet med borgmester Mikael Klitgaard på et møde efter ferien. Det er et møde, som ældrerådet har inviteret borgmesteren til 21. august, oplyser formand Inger Møller Nielsen.