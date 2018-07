Ændrede planer for "højskole på kanten"

HANSTHOLM: Den kommende Thy Højskole bliver en højskole på kanten. Både i rent fysisk forstand skal den placeres ude på kanten i terrænet, hvor der nu er græsmark for køer. Her har Thisted Kommune lovet at stille en byggemodnet grund i passende størrelse til rådighed, når projektet kan realiseres. Men det bliver også på kanten af Nationalpark Thy og på kanten til Nordatlanten. Sådan som det nu er i Hanstholm. Oplevet fra Fyrvej kommer højskolen til at lægge bag Hanstholm Børnehus, og området er lokalplanmæssigt i forvejen udlagt til institutionsbyggeri.

Gennem året har bestyrelse og medlemmer i foreningen Thy Højskole ændret og tilpasset planer, således at man 2. juli har kunnet indsende et nyt projekt til Thisted Kommune til behandling i erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget torsdag 9. august forud for de årlige budgetforhandlinger og, håber initiativtagerne, en endelig afklaring i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 i oktober.

I brevet ansøger man om, at kommunalbestyrelsen vil udpege to medlemmer til højskolens bestyrelse, at den vil bevilge et rente- og afdragsfrit lån på knap 2,3 mio. kr. samt aflønning af koordination og bygherrerådgivning plus en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i en byggeperiode på op til tre regnskabsår.

- Projektet er blevet ændret som følge af vore forhandlinger med Realdania og andre fonde, som har ønsket et større kommunalt engagement, ligesom man har ønsket vores profil afprøvet gennem kursusaktiviteter, fortæller bestyrelsesformand Jens Otto Madsen og projektleder Mette Bock Gadegaard.

Derfor planlægger foreningen nu tre kursusforløb i sommeren 2019 med titler som "Længslernes land - fortolkninger af Thy" med en målgruppe på 60-100-årige i juni, "T(h)y til Thy - erfar Thys natur og kultur" med en målgruppe på 20-50-årige i juli og "Oprørsakademiet - anderledes og nytænkende thyboer" med en målgruppe på 18-30 år i august i ugen op til Alive Festival.

Planerne er, fremgår det af brevet til kommunen, at afprøve forskellige lokaliteter, holdstørrelser og variationer i temaer og målgrupper, ligesom kurserne skal give erfaringer og rutine forud for starten på den "rigtige" højskole.

Kursusplanerne - både for næste sommer og for fremtiden - baserer sig på Thy Højskoles værdigrundlag, der er samlet i fem overskrifter (med forklaringer), nemlig "Mødet med den rige natur udfordrer krop og tanke", "Livsduelighed og ansvarlighed er menneskelige grundværdier", "Uden innovation igen fremtid", "Globalt udsyn giver indsigt" og "Folkelig og demokratisk dannelse er kerneværdi i dansk samfundsudvikling".

Dertil kommer andre aktiviteter, f.eks. højskolemorgensang på Alive Festival og en højskolesangaften i november samt forskellige aktiviteter i samarbejde med Nationalpark Thy, fremgår det af ansøgningen.

- Vi vil også indleder andre samarbejder, f.eks. med Hanstholm-Hallen og med Bunkermuseet, siger Mette Bock Gadegaard.

Højskolen forventer, når den er etableret, at have en årlig gennemgang af 800-900 kursister, som man forventer efterfølgende bliver ambassadører for Thy. Egenbetaling og statstilskud har man sat til ca. 13 mio. kr. om året, og man forventer 12-13 fuldtidsarbejdspladser. Det skulle give afledte effekter til det lokale erhvervsliv.

Siden den første start 2015 har kommunen to gange hjulpet med projektstøtte, bl.a. til udarbejdelse af projektbeskrivelse - og altså med byggegrunden.

Realiseringen afhænger af endeligt tilsagn om støtte fra flere fonde, hedder det.