Æresstudent blev hædret

Siden 2002 har pressefotograf ved Politiken, Peter Hove Olesen, bragt os billeder fra verdens voldsomste katastrofer. Han er rejst derhen, hvor andre gør alt for at komme væk fra. I aftes blev han hædret af rektor Søren Christensen som årets æresstudent ved Thisted Gymnasium i forbindelse med årets gallafest. Prisen består af et kunstværk af Erland Knudssøn Madsen og et diplom. Foto: Henrik Louis.

THISTED: Modtageren af hæderen som Thisted Gymnasiums æresstudent 2017 er en berejst person, som har formået at stille skarpt på alt lige fra nogle af de største naturkatastrofer i verden i nyere tid til Obamas indsættelse.

Det er nogle af de ting, man lagde vægt på i komiteen, da arbejdet med at udpege årets æresstudent begyndte tidligere på foråret. Valget faldt på Peter Hove Olesen, der har været pressefotograf hos Politiken siden 2002.

- Peter har med sine billeder fortalt os historier fra nogle af de sidste års vigtigste begivenheder - fra Obamas indsættelse til Helle Thornings afgang, portrætteret kendte og ukendte, sendt os billeder fra verdens voldsomste katastrofer og krige. Han er som pressefotograf rejst derhen, hvor vi andre søger at komme væk fra. Samtidig har han et blik for alt det skønne, alt det poetiske, der er værd at lægge mærke til i den tid, vi har her på kloden, lød det i begrundelsen.

Prisen blev uddelt torsdag aften i forbindelse med gymnasiets gallafest, så alle var mødt op i deres stiveste puds. Peter Hove Olesen er flere gange vinder af årets pressefoto, og har også vundet titlen som årets pressefotograf to gange.

Han begyndte på Journalisthøjskolen i 1998, og efter endt praktikophold hos Politiken blev han fastansat som pressefotograf. Her er han stadig, og det har været et job, der har givet ham et hav af oplevelser - foruden adskillige priser.