Ærgerlig Damborg foran en ny pause

FODBOLD: Det blev blot til 10 minutters indsats for Hobros Jonas Brix-Damborg i superligapremieren på udebane mod Vejle.

Midtbaneslideren havde siddet ude hele opstarten med en mindre fibersprængning i læggen, og set i bagspejlet skulle han ikke have meldt sig klar til kamp allerede fredag.

- Men jeg har ikke de store erfaringer med den type skade, og jeg havde nogle gode træninger op til. Desværre spændte lægmusklen relativt hurtigt op, fortæller Brix-Damborg, der dog ikke føler sig slået helt tilbage til start igen.

- Jeg håber, jeg fik taget det lidt i opløbet ved at gå ud med det samme. Så med god behandling og den rette tålmodighed håber jeg at blive relativt hurtigt klar igen. Men jeg skal ikke tage nogen chancer, siger Jonas Brix-Damborg, der ikke anser det ikke for realistisk, at han er med i næste spillerunde hjemme mod FCK.