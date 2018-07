Ærgerlig Fuglsang: Vi har mistet vores store trækhest

CYKELSPORT: Det er en alvorlig streg i regningen for Jakob Fuglsang og Astana, at Luis León Sanchez ikke længere er en del af Tour de France.

Sådan er konklusionen fra Fuglsang selv, efter at den erfarne spanier måtte udgå som følge af et styrt på 2. etape.

Styrtet kommer, dagen inden feltet skal køre holdtidskørsel, og det er selvsagt en svækkelse at være en rytter i undertal fra start.

- Det er skide ærgerligt, at han ikke er med længere. Nu er vi et af de få hold, der kun har syv mand. Vi har mistet ham, der skulle være en af vores helt store trækheste i holdløbet.

- Der er ikke nogen gode tidspunkter at miste folk på, men han havde været super vigtig i morgen (mandag, red.), siger Jakob Fuglsang.

- Jeg håber, at vi kan levere en herreindsats alligevel. Arbejdet er stadig det samme. At miste en mand gør, at vi alle sammen får mindre pause, når vi kører rundt.

Selv kom den danske kaptajn på ny sikkert i mål med favoritfeltet, men det betyder ikke, at det var en nem dag i den bagende franske sommerhede.

- Der var nogle, der skulle revanchere sig for i går og i hvert fald ikke skulle opleve det samme. Hold som BMC og Sky sad fremme hele dagen.

- Igen skulle vi køre forhindringsløb mellem heller, rundkørsler og vejbump, så det var ikke nogen nem dag, siger Fuglsang.

Efter to etaper ligger den 33-årige dansker på 16.-pladsen i klassementet. Han er 16 sekunder efter Peter Sagan (Bora), der er ny mand i gult.

