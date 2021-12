Ærgerlig ishockeylandstræner: Jeg tænker på spillerne

ISHOCKEY:Det ærgrer landstræner Heinz Ehlers, at han må klare sig uden NHL-spillere, når Danmarks ishockeyherrer drager til OL i Beijing.

Det fortæller han, efter at den nordamerikanske ishockeyliga onsdag har slået fast, at spillere fra ligaen ikke kan holde fri til OL.

- Det er jo ikke den store overraskelse, men det er selvfølgelig trist.

- Det er ude af vores hænder, og vi må bare acceptere, at sådan er det, siger Heinz Ehlers.

NHL har måttet rykke rundt på flere kampe på grund af et stigende antal coronasmittede spillere. Derfor dropper NHL den pause i sæsonen, der ellers var lagt ind, så spillerne kunne tage til Beijing.

Det betyder, at stjerner som Lars Eller, Nikolaj Ehlers, Frederik Andersen og Oliver Bjorkstrand ikke kommer i spil til den danske trup, som er med til OL for første gang nogensinde.

- Jeg tænker mere på spillerne end mig selv. For fleres vedkommende er det måske sidste gang, de har mulighed for at komme med til OL.

- Vi ved samtidig alt om, hvor svært det er at kvalificere sig til OL. Så det gør selvfølgelig ondt på os, at vi ikke stiller i stærkeste opstilling.

- Spillerne havde set frem til at prøve at måle sig mod nogle af de allerbedste, mens vi er i stærkeste opstilling, siger Heinz Ehlers.

Han ser nu kun én mulighed for, at NHL-spillerne kan komme til OL.

- Det eneste, jeg kan forestille mig, der kan ske, er, at situationen bliver så slem, at NHL bliver lagt helt ned, og at spillerne så kan tage med. Men det er heller ikke et scenarie, jeg håber på, siger Heinz Ehlers.

Han er optimistisk i forhold til, at de spillere, der så kan komme i betragtning, nok skal falde fint ind på holdet.

- Der skal andre navne ind, men taktisk vil jeg ikke mene, at det betyder så meget. De fleste, der er inde omkring landsholdet, ved, hvordan vi spiller, siger Heinz Ehlers.

Vinter-OL afholdes fra 4. til 20. februar.

De danske ishockeyherrer, som skal til vinter-OL for første gang nogensinde, kvalificerede sig til legene ved en kvalifikationsturnering i Norge i august. Her slog danskerne Norge i den afgørende duel.

/ritzau/