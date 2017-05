AET lægger 200 mio. kr. til omsætningen

Aalborg Energie Technik tjener rigtig mange penge på bio-værker

AALBORG: I september 2016 sagde direktør hos Aalborg Energie Technik (AET) Hans Erik Askou:

- Vi er ikke så fokuserede på toplinjen, vi synes, bundlinjen er sjovere. Og den ender tilfredsstillende i 2016 og højere end i 2015.

Han fik helt ret - bundlinjen i regnskabet for 2016 er særdeles sjov at kigge på. Årets resultat efter skat lander på rundt regnet 58 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2015.

Samtidig tager omsætningen et ordentligt spring opad, hvilket Hans Erik Askou forudså allerede i september.

- I 2016 ender vi på den gode side af 400 mio. kr., sagde han dengang.

Endnu engang fik han ret. Omsætningen i 2016 lander på næsten 440 mio. kr. mod 259,4 mio. kr. i 2015.

Årsagen til den enorme vækst i både top og bund er, at man i løbet af året har gennemført fem større kontrakter. AET har ligeledes afsluttet et projekt i Frankrig og indgået tre nye kontrakter i Storbritannien, Frankrig og Italien.

- Under hensyntagen til aktivitetsniveaet i 2016 anses resultatet for særdeles tilfredsstillende, fremgår det af ledelsesberetningen.

Fremtidsudsigterne

Hans Erik Askou er som nævnt ikke så interesseret i omsætningen, som han er i bundlinjen. Ikke desto mindre har han tidligere løftet sløret for egne forventninger til netop den del af regnskabet:

- Vi har ingen konkrete fremtidsmål for omsætningen, men lige nu stiger den i et vildt tempo. Vi tror, at vi runder en omsætning på 600 mio. kr. i 2017, sagde han i september 2016.

Om det stadig er direktørens forventning, vides ikke. Men ifølge ledelsesberetningen forventer man ikke, at væksten sådan lige stopper med det samme:

"Det vurderes, at markedet for AET’s ydelser vil have en positiv vækstrate i årene fremover. Desuden forventes AET at kunne øge sin markedsandel. AET’s ydelser er velkendte og anerkendte i markedet, og der opleves en stigende efterspørgsel. Markedspositionen anses for stabil og voksende i markedet. Baseret på ovenstående redegørelse anses AET’s fremtidige forretningsperspektiver at være gode. Indtjeningspotentialet forventes øget sammen med AET’s vækst.