Afbrændingsforbud: Ingen flammer og fyrværkeri fra scenekanten på Nibe Festival

NIBE: Det afbrændingsforbud, som nu også gælder i Nordjylland, får konsekvenser for Nibe Festival, fortæller DR Nordjylland.

Efterhånden er det mere reglen end undtagelsen, at en god koncert afsluttes med en omgang pyroteknik, hvor fyrværkeri skydes op fra scenekanten. Men ikke i år.

- Jeg håber, at gæsterne på festivalen vil synes, at musikken er god, og jeg håber ikke, at det er fyrværkeriet, for så kan det godt være, de bliver skuffet, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard til DR Nordjylland.

Ud over det manglende fyrværkeri, får festivalgæsterne også afbrændingsforbuddet at mærke på andre måder.

Blandt andet vil der være mere fokus på sikkerheden på festivalens campingområde. Campfolkene er blevet udstyret med rygsække med trykvandsslukkere, så de hurtigt kan reagere, hvis de opdager brug af åben ild.