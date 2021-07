Vendsyssel FF's afbrudte kamp spilles færdig tirsdag aften

FODBOLD:1.-divisionskampen mellem Esbjerg og Vendsyssel kommer til at strække sig over mere end to døgn fra første til sidste fløjt.

De to hold gik på banen søndag eftermiddag, men kampen måtte afbrydes efter første halvleg på grund af et tordenvejr i området omkring Esbjerg. Mandag er det blevet besluttet, at anden halvleg af opgøret spilles tirsdag aften fra klokken 19.

Det skriver TV3 Sport, der ejer tv-rettighederne til kampen.

Vendsyssel førte med 1-0 og havde også brændt et straffespark, da spillerne blev beordret til at blive i omklædningsrummet efter pausen.

I første omgang blev kampen udskudt i et kvarter og siden i 40 minutter, før man til sidst opgav at færdigspille den søndag.

- Vi skal starte med de samme 11 spillere, som sluttede første halvleg i Esbjerg, hvis ikke det skal tælle som en udskiftning, fortæller Vendsyssel-træner Henrik Pedersen, der ellers tager oplevelsen i stiv arm.

- Jeg tror ikke, at det er nogen ulempe for os, for søndagens kamp var første gang spillerne skulle spille 90 minutter, siden vi startede med at træne. Vi kom jo senere i gang end alle andre hold, fortæller han.