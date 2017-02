Udpluk af årets Grammy-vindere

* Årets bedste album: ”25” - Adele

* Årets bedste udgivelse: ”Hello” - Adele

* Årets nye navn: Chance The Rapper

* Årets sang: ”Hello” - Adele

* Bedste rocksang: ”Blackstar” - David Bowie

* Bedste rockalbum: ”Tell Me I’m Pretty” - Cage the Elephant

* Bedste R&B-sang: ”Lake By The Ocean” - Hod David & Musze

* Bedste R&B-album: ”Lalah Hathaway Live” - Lalah Hathaway

* Bedste popalbum: ”25” - Adele

* Bedste rapsang: ”Hotline Bling” - Aubrey Graham & Paul Jefferies

* Bedste rapalbum: ”Coloring Book” - Chance the Rapper

* Bedste countrysang: ”Humble And Kind” - Lori McKenna

* Bedste countryalbum: ”A Sailor’s Guide To Earth” - Sturgill Simpson

* Bedste musikfilm: ”The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years” - The Beatles

* Bedste musikvideo: ”Formation” - Beyoncé

Kilde: Grammy.com

/ritzau/